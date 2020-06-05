Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolar, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde devam ediyor.

Tansiyonun yükseldiği son yer Meksika'nın en büyük ikinci şehri Guadalajara oldu.

yüz maskesi takmadığı için polis tarafından gözaltına alınan bir adamın hayatını kaybetmesinden polisi sorumlu tutulmasını isteyen protestocular, sokakları savaş alanına çevirdi.

Polis arabaları ateşe verildi, protestoculara karşı güç kullanıldı