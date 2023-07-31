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Dünya
AA 31.07.2023 15:20

Trump'a açılan davaların masrafları için fon oluşturulacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın taraftarları, eski başkan ve ekibine karşı açılan davalar ve soruşturmalarda yer alan Trump'a yakın kişilerin hukuki masraflarının karşılanması için "yasal savunma fonu" başlatacak.

Trump'a açılan davaların masrafları için fon oluşturulacak
[Fotograf: Reuters]

New York Times'ın haberine göre, Trump yanlısı "süper PAC" (siyasi eylem komitesi) grupları, "yasal savunma fonu" başlatmayı planlıyor.

"Vatansever Yasal Savunma Fonu" olarak adlandırılması planlanan fonun detayları henüz paylaşılmadı.

Öte yandan söz konusu fonla, Trump'ın şahsi dava masraflarından ziyade bu davalarda yer alan eski başkana yakın sanık ve tanıkların masraflarının karşılanması hedefleniyor.

Fonun Trump'ın seçim kampanyalarında önemli rol üstlenen Michael Glassner tarafından kontrol edilmesi bekleniyor. ​​​​​​​

ABC News'in raporuna göre Trump yanlısı süper PAC grupları, eski başkan ve taraftarlarını desteklemek için, yasal masraflara 2023’ün ilk yarısında 40 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

Trump hakkındaki soruşturmalar

Donald Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmeye çalıştığı iddialarıyla ilgili "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2'inci kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump, daha önce de 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar nedeniyle 4 Nisan'da New York'ta hakim karşısına çıkmıştı.

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