Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Yonhap'ın Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine dayandırdığı haberinde, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaklaşık 35 dereceye ulaşan sıcakların hayatı olumsuz etkilediği vurgulandı.

Ülkeyi hafta sonu boyunca etkisi altına alan aşırı sıcaklara bağlı olarak ölenlerin sayısının ilk belirlemelere göre 17 olduğu, en fazla can kaybının 7 kişi ile Kuzey Gyeongsang eyaletinde görüldüğü duyuruldu.

Yetkililer, 73 kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu kaydetti.

Kore Meteoroloji İdaresinin açıklamasına göre, sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek; ülke genelinde hava sıcaklığının 35 dereceyi aşması bekleniyor.