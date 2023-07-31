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Dünya
AA 31.07.2023 15:07

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Güney Kore'de, hafta sonu boyunca süren sıcak hava dalgası nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi öldü, 73 kişi güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Yonhap'ın Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine dayandırdığı haberinde, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarak yaklaşık 35 dereceye ulaşan sıcakların hayatı olumsuz etkilediği vurgulandı.

Ülkeyi hafta sonu boyunca etkisi altına alan aşırı sıcaklara bağlı olarak ölenlerin sayısının ilk belirlemelere göre 17 olduğu, en fazla can kaybının 7 kişi ile Kuzey Gyeongsang eyaletinde görüldüğü duyuruldu.

Yetkililer, 73 kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastanelere başvurduğunu kaydetti.

Kore Meteoroloji İdaresinin açıklamasına göre, sıcak hava dalgası etkisini sürdürecek; ülke genelinde hava sıcaklığının 35 dereceyi aşması bekleniyor.

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