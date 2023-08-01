UNESCO'dan çağrı: Okullarda akıllı telefon yasaklanmalı

UNESCO’nun raporuna göre aşırı cep telefonu kullanımı düşük eğitim performansıyla doğrudan bağlantılı. Saatleri bulan açık ekran süresinin ise çocukların duygusal istikrarı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğuna dair kanıtlar var. UNESCO akıllı telefonların okullarda yasaklanmasını öneriyor.

Rapor, dijital teknolojinin her zaman ‘’insan merkezli bir eğitim vizyonuna’’ sahip olması ve hiçbir zaman öğretmenlerle yüz yüze etkileşimin yerini almaması gerektiğinin altını çiziyor.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, ‘’Dijital devrim ölçülemez bir potansiyele sahiptir, ancak toplumda nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair uyarılar dile getirildiği gibi eğitimde kullanılma şekline de benzer bir dikkat gösterilmelidir’’ dedi.

Ülkelerin %14’ünün akıllı telefonları yasaklayan politikaları var

UNESCO’nun küresel telefon yasağı önerisi aslında hali hazırda birçok ülkede yasayla uygulanıyor. Fransa 2018 yılında okullarda akıllı telefonları yasa ile yasaklayan ilk ülke oldu. Gine 2021’de aynı yolu izledi. Letonya, Meksika, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İskoçya’da da tam veya kısmi yasaklar getirildi.



Bangladeş farklı bir yol izledi. 2011 yılında sınıflarda öğrenciler yerine, öğretmenlere cep telefonu yasağı getirildi. 2017 yılında ise hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin cep telefonlarını sınıfa getirmeleri yasaklandı.

Tacikistan’daki eğitim yasasının 25. maddesi gereği ilkokul ve ortaokullarda öğrenciler tarafından cep telefonu kullanımı yasak. Özbekistan’da okullara girerken tüm cihazların kapatılması şartı var.

2024 yılında okullarda akıllı telefon yasağını uygulamaya koyacak olan ülkeler arasında ise Finlandiya ve Hollanda yer alıyor.

Hollanda Eğitim Bakanı Robbert Dijkgraaf yasak için, ‘’Öğrencilerin konsantre olabilmeleri ve onlara iyi çalışma fırsatı verilmesi gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, cep telefonlarının bir rahatsızlık olduğunu gösteriyor. Öğrencileri buna karşı korumamız gerekiyor’’ dedi.

Akıllı cihaz kullanımı performansı düşürüyor

PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) gibi büyük ölçekli ve uluslararası değerlendirmelerden elde edilen verileri kullanan çalışmalar akıllı telefon bağımlılığının çoğu zaman azalan akademik performansla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Belçika, İspanya ve İngiltere’de yapılan araştırmalar; cep telefonlarını okullardan yasaklamanın özellikle düşük performans gösteren öğrenciler için akademik performansı artırdığını da gösteriyor.

Türkiye’deki okullarda akıllı telefon yasağını öğretmenler kurulu belirliyor

Türkiye’de ise 5.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan karar ile MEB ortaöğretim kurumları yönetmeliğinin birçok maddesi değiştirildi. Bunlardan öğrenciler açısından en dikkat çekici olan cep telefonu yasağı oldu. Yönetmeliğe göre ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu, kamera, tablet, bilgisayar, akıllı saat ve benzeri araçlar bilişim araçları olarak tanımlan ve ders aralarında veya teneffüslerde telefon kullanıp kullanılmayacağı kararı okul yönetimine bırakıldı. Ders saatleri içinde cep telefonu kullandırılıp kullandırılmayacağını ise öğretmenler kurulu belirliyor.



Grafik: ŞEYMA ÖZKAYNAK

Kurgu: SEMİH ÇAĞATAY



