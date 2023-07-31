Güney Kore, Türkiye'yi Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklarından biri olarak görüyor

Park, Türkiye'deki temasları kapsamında bulunduğu Ankara'da, Güney Kore-Türkiye ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkesinden Türkiye'yi 8 yıl sonra ziyaret eden bakan olduğuna işaret eden Park, "kan kardeşi ülke" olarak gördükleri Türkiye'ye ziyaretin anlamlı olduğunu, gelecek dönemde iki ülkenin stratejik ortaklığının çeşitli alanlarda daha da gelişeceğini söyledi.

Park, Türkiye'nin Kore Savaşı'na en çok asker gönderen 4. ülke olduğunu anımsatarak, "Halkımız, Türkiye'nin fedakarlığını ve özverisini unutmayarak her zaman minnet duymaktadır, her iki ülke halkları da birbirini 'kardeş ülke' olarak tanır. Size bir örnek vermek gerekirse; depremden sonra Korelilerin, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğine yaptığı taziye ziyaretleri nisanın sonuna kadar devam etti." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de 160'a yakın Koreli şirket faaliyet gösteriyor"

"Kardeş ülke" olarak ilişkileri dostluğa dayanan iki ülkenin 2012'de stratejik ortaklık kurduğuna işaret eden Park, Türkiye'de 160'a yakın Koreli şirketin faaliyet gösterdiğini aktardı.

Park, Türkiye'nin, Güney Kore için Avrupa'daki en önemli ekonomik ortaklardan biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Altyapı alanında iki ülke arasında Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi başarılı işbirliği örnekleri ortaya konuluyor. Karşılıklı güven olmadan işbirliğinin mümkün olmadığı savunma sanayinde, Kore'den temin edilen güç grubu donanımlı Altay tankının teslim töreni, bu yılın nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi."

6 Şubatta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesinin deprem bölgelerine yönelik çalışmalarına da değinen Park, depremden bu yana ülkesinin 5 milyon dolar değerinde insani yardım sağladığını bildirdi.

Park, Güney Kore'nin, özel sektör ile depremzedelerin hızla günlük hayatlarına dönebilmesi için toplam 2 bin civarında geçici yerleşim yeri oluşturmaya devam ettiğini anlatarak, "Kore hükümeti, depremin verdiği hasarın üstesinden gelebilmesi, sosyal ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir yaşamları olabilmesi için depremzedeleri desteklemeye devam edecek." dedi.

"Güney Kore ve Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğinin geleceği parlaktır"

İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF'23) ziyaret ettiğini ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü belirten Park, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki savunma sanayi alanındaki işbirlikleri hakkında görüştük. Kore ve Türkiye arasında Altay zırhlı araç ve K9 gibi güzel işbirliği örnekleri var. Bu yıl fuara katılan Pungsan, I3system, FS gibi Kore savunma sanayi firmalarının gösterdiği ilgi de yüksekti. Kore ve Türkiye arasındaki savunma sanayi işbirliğinin geleceği parlaktır ve mevcut durumda aktif şekilde süren kara kuvvetleri arasındaki işbirliğinin deniz kuvvetlerine kadar genişlemesini ümit ediyorum."

Park, Türkiye ile Güney Kore arasındaki serbest ticaret anlaşmasının dengeli işlemesi için tarafların işbirliğini artıracağını vurguladı.

Mart 2023 itibarıyla Koreli şirketlerin Türkiye'deki kümülatif yatırımının yaklaşık 3,8 milyar ABD doları olduğunu aktaran Park, bu yatırım miktarının istikrarlı şekilde arttığını dile getirdi.

"Kore'ye dönünce kaymağı tanıtacağım"

Park, kültüre yönelik yatırımın sanayiye yönelik yatırım kadar önemli olduğuna işaret ederek, "Sadece Türkiye'de Kore kültürünün yaygınlaşması değil Türk kültürünün de Kore’de yayılarak iki tarafa faydalı olacak şekilde daha da gelişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Türkiye'de kahvaltıda ekmeğe kaymak ve bal sürüp yeme fırsatı olduğunu söyleyen Park, "Tadı çok güzeldi. Son zamanlarda kaymak denemek için Türkiye’yi ziyaret eden gençler de var. Ben de Kore'ye dönünce kaymağı tanıtacağım." dedi.