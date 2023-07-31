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Dünya
AA 31.07.2023 12:52

Pakistan'da siyasi parti kongresine yönelik intihar saldırısında ölü sayısı 54'e çıktı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresini dün hedef alan intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 54'e yükseldi.

Pakistan'da siyasi parti kongresine yönelik intihar saldırısında ölü sayısı 54'e çıktı

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F mensuplarının dün düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısında, 14 ağır yaralının yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 54'e çıktı.

Yetkililer, elde edilen verilerin, 200'den fazla kişinin de yaralandığı intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Saldırıyla ilişkili olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan intihar saldırısının Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in Pakistan’a gelişinden birkaç saat önce gerçekleşmesi dikkati çekti.

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