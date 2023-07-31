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Dünya
AA 31.07.2023 15:12

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah yakınlarında bir köye düzenlediği baskında 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Ramallah'ın doğusundaki Muğayyir Köyü'ne düzenlen baskının ardından Köy Meclisi Başkanı Emin Ebu Alya, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin köye baskın düzenlediğini belirtti.

Ebu Alya, İsrail güçlerinin baskın sırasında gerçek ve plastik mermiyle göz yaşartıcı gaz kullandığını, 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktardı.

Onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydeden Ebu Alya bunlar arasında ayrıca plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralananlar da olduğunu ifade etti.

Ebu Alya İsrail güçlerinin ayrıca Eş-Şüheda Halk Bahçesi'ni yıktığını, 40 dönümden fazla tarım arazisini yerle bir ettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, yıkılan halk bahçesinin yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu ve köyde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerinin verildiği zeytin ağaçlarıyla dolu olduğunu belirtti.

El Halil'de Filistinli iki ailenin yaşadığı eve zarar verdi

İsrail güçleri, El Halil kentinde bir eve zarar vererek eşyalarına el koydu.

Ev sahibi Ahmed Ebu Kabita, yaptığı açıklamada, El Halil'in Yatta beldesindeki evine daha önce İsrailli yetkililerin geldiğini ve ruhsat alması gerektiğini söylediğini aktardı.

Ruhsat için başvuruyu yaptığını ve gerekli ücreti ödediğini söyleyen Ebu Kabita ancak İsrail güçlerinin bugün gelerek eve zarar verdiğini ve eşyalara el koyduğunu ifade etti.

Ebu Kabita, iki katlı evin ilk katında 7 kişi, ikinci katında 6 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisini verdi.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Sivil toplum kuruluşu Esir Enformasyon Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde bu sabah 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kudüs, Cenin, Ramallah ve El Halil'de yoğun şekilde operasyonlar yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, Cenin'de gözaltına alınanlar arasında Hamas'ın üst düzey yetkililerinden ve daha önce tutuklu olup serbest bırakılan Fethi el-Atum'un da olduğu bilgisi verildi.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Cenin Bürosu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, detay vermeksizin İsrail güçlerinin patlayıcıyla hedef alındığını ve askeri mekanizmalarının zarar gördüğünü iddia etti.

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