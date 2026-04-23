Çok Bulutlu 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 23.04.2026 21:43

Trump: Zaman İran lehine işlemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ilgili süreçte herhangi bir baskı altında olmadığını belirterek zamanın Tahran yönetiminin aleyhine işlediğini vurguladı. İran'ın askeri kapasitesinin büyük oranda yok edildiğini iddia eden Trump, olası bir anlaşmanın ancak ABD ve müttefiklerinin çıkarlarına hizmet etmesi durumunda gündeme gelebileceğini söyledi.

İran ile devam eden gerilim konusunda acele etmediğini belirten Donald Trump, çatışmaları bir an önce bitirmesi yönündeki beklentileri reddederek, kendisinin bu süreçte en az baskı altında olan kişi olduğunu savundu.

Tahran yönetiminin askeri açıdan ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğunu ileri süren Trump, İran donanmasının etkisiz hale getirildiğini, hava kuvvetleri ile radar sistemlerinin yok edildiğini ve ülkenin liderlik kademesinin saf dışı kaldığını iddia etti.

Uygulanan ablukanın güçlendiğini ve durumun Tahran için her geçen gün daha da kötüleştiğini savunan Trump, sürecin kendi lehine işlediğinin altını çizdi.

"Zaman onların lehine değil" ifadesiyle mevcut askeri tabloya dikkat çeken Trump, bir anlaşma yapılması için acele etmediklerini, ancak masaya oturulacaksa bunun sadece ABD, müttefikler ve dünyanın geri kalanı için uygun şartları taşıması durumunda gerçekleşebileceğini belirtti.

Açıklamasının bir bölümünde medyayı da eleştiren Trump, İran ile olan savaşa karşı "endişeli" olduğu yönündeki iddiaları yayan New York Times ve CNN gibi medya kuruluşlarının artık güvenilirliklerini kaybettiğini ve sahte haber ürettiklerini öne sürdü.

ETİKETLER
Donald Trump İran ABD Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
Pezeşkiyan: İran'da sertlik yanlıları ya da ılımlı yok, hepimiz İranlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Kuveyt, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı
22:37
İtalya, İran yerine ülkesinin Dünya Kupası'na alınması önerisini "uygunsuz" buluyor
22:34
Fars: Tahran'da hava savunma sistemi, küçük İHA ve mini dronlar nedeniyle devreye girdi
22:17
İsrail-Lübnan görüşmeleri Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek
22:07
Türkiye dahil 8 ülkeden 'Mescid-i Aksa' açıklaması
21:57
İran savaşı İngiltere ve Hindistan'da ilaç fiyatlarını artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
FOTO FOKUS
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ