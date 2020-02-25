İki günlük resmi ziyaret için Yeni Delhi'de bulunan ABD Başkanı Trump, Hindistan Başbakanı Modi ile ortak basın açıklaması yaptı.

Ziyaretinin "verimli" geçtiğini söyleyen Trump, "İki ülke, her zaman ortak değerler ışığında dost olmuştur." dedi.

Trump, kapsamlı bir ticaret anlaşması elde etmeye odaklandıklarını belirterek, her iki ülkenin de adil ve mütekabil ikili ticaret anlaşmalarının oluşturulmasında ilerleme kaydettiğini söyledi.

Karşılıklı iş birliğine yönelik önemli adımlar attıklarının altını çizen Trump, "Bugün Hindistan'ın 3 milyar doları aşkın değerdeki, dünyanın en iyileri olan, Apache ve MH-60 Romeo helikopterlerini de içeren Amerikan askeri teçhizatını satın aldığı anlaşmalarla savunma iş birliğimizi geliştirdik. Bunlar, ortak savunma kapasitemizi artıracak." diye konuştu.

Hindistan Başbakanı Modi ile terörle mücadele konusunda da mutabık kaldıklarını vurgulayan Trump, "ABD, bu çabayı sürdürürken Pakistan ile de topraklarındaki teröristlerin üstüne gidilmesi konusunda verimli bir şekilde çalışıyor." şeklinde konuştu.

5G vurgusu

Trump, ziyarette güvenli bir 5G kablosuz ağ teknolojisinin önemine değindiklerini ve bu teknolojinin özgürlük, ilerleme ve refah için bir araç olmasına duyulan ihtiyacı da ele aldıklarını kaydetti.

Hindistan'a gösterdiği misafirperverlik için teşekkür eden Trump, "ABD-Hindistan ortaklığı en güçlü döneminde." dedi.

"Savunma bağlarımızın güçlendirilmesi ortaklığımızın önemli bir yönüdür"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ve heyeti ile ABD ve Hindistan ortaklığının savunma ve güvenlik, enerji stratejik ortaklığı, ticaret veya halklar arasındaki bağlar gibi önemli yönlerini tartıştıklarını belirterek, "Hindistan ve ABD arasındaki savunma bağlarının güçlendirilmesi ortaklığımızın önemli bir yönüdür. Hindistan ve ABD arasındaki özel ilişkinin en önemli temeli insanların temas kurmasıdır. Profesyoneller, öğrenciler, ABD'deki Hint diasporasının buna büyük katkısı var." ifadelerini kullandı.

Ticaret bakanlarının ticaret konusunda olumlu görüşmelerde bulunduğunu dile getiren Modi, "(Donald Trump) İkimiz de heyetlerimizin bu ticaret görüşmelerine hukuki şekil vermesi gerektiğine karar verdik. Ayrıca büyük bir ticaret anlaşması için müzakereler açmayı kabul ettik." değerlendirmesinde bulundu.