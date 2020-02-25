Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarında hükümetin göçmen politikasına tepkiler sürüyor.

Ada sakinleri taşınmazlara ve arazilere el konularak inşa edilecek kapalı göçmen kampları için sokaklara döküldü.

Kamp noktalarına geçişi önlemek için barikatlar kuruldu. Polis yüzlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Özellikle Sakız Adası'na onlarca polis sevk edildi. Kampların inşası için çevik kuvvet ekipleri seferber edildi.

Midilli ve Sakız adalarındaki limanlar da olaylardan nasibini aldı.

Polis, protestoculara gazla müdahale etti.

Sakız adası Belediye Başkanı, bir din adamı ve bir derneğin başkanı polis müdahalesinden etkilenince hastaneye kaldırıldı.

Atina, adalarda mahsur kalan binlerce göçmen için kalıcı çözüm üretemedi.

Göçmenler aşama aşama ana karaya taşınsa da sorunların çözümünde somut sonuç elde edemedi.

Çareyi kapalı göçmen kamplarının inşasında buldu. Ancak ada sakinleri kampların yapımına izin vermemek için direniyor.

Yunanistan Göç ve Sığınma Politikaları Bakanı Notis Mitarakis,

tüm tepkilere rağmen, yapımına martta başlanacak kampların yaza hazır olacağını duyurmuştu.

