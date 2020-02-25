Japon haber ajansı Kyodo'daki habere göre, tatbikata aralarında ABD, Tayland, Malezya, Endonezya, Güney Kore ve Japonya'nın bulunduğu 29 ülkeden 9 bin 600 personel katıldı.

Çin'de başlayan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tatbikatın bu yıl iptal edilmesi gündeme gelmişti.

Tayland Genelkurmay Başkanı Orgeneral Pornpipat Benyasri, salgın nedeniyle önlem olarak tüm personelin tatbikat süresince günde 2 kez zorunlu sağlık kontrolünden geçirileceğini ve ülkelerine dönmeden önce de test edileceğini belirtti.

Tatbikat, 3 Mart'a kadar sürecek.