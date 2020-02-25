Haber Giriş: Kaynak: İHA
Peru’da iki otobüs çarpıştı: En az 12 kişi hayatını kaybetti
Peru'nun güneyinde iki otobüsün çarpışması sonucu en az 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Peru'nun güneyinde bulunan Arequipa bölgesinde iki yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada en az 12 kişi hayatını kaybederken, 68 kişi yaralandı.
Yaralıların 28’inin ayakta tedavi edildiği 40’ının ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Ulusal Polisin verilerine göre, 2019'da Peru'da trafik kazalarında 700'den fazla kişi öldü.
Etiketler: Peru otobüs kazası otobüs çarpışmaSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:26
Sıradaki Haber
Devler Ligi'nde heyecan sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz