Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Kerkük'te 4 koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük kentinde 4 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük'te bir süre önce İran'dan dönen aynı aileye mensup 4 kişide Covid-19'a rastlandı.
Ailenin kentte bir hastanede karantinaya alındığı belirtildi.
Irak'ın Necef kentinde de dün İranlı bir öğrencide yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs Kerkük Irak covid-19Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 12:51
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