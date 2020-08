Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan anlaşma dolayısıyla Macron'un, Trump'ı tebrik ettiğini belirten Deere, iki liderin İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması için Birleşmiş Milletlerin acilen adım atması gerektiğini görüştüklerini anlattı.

Deere, "İki lider, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de iki NATO müttefiki Türkiye ve Yunanistan arasında artan tansiyondan duydukları endişeyi dile getirdi. Trump ve Macron, Yunanistan ve Türkiye'nin, farklılıkları çözmenin tek yolu olan diyaloğa bağlı kalmaları gerektiği konusunda mutabık kaldı" dedi.

"Bölgede barış ve güvenlik bizim ortak çıkarımızdır"

Görüşmede Lübnan konusunun da gündeme geldiğini açıklayan Deere, "Trump, ABD'nin Lübnan halkına ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya devam edeceğini vurgularken, Lübnan hükümetinde acil reform, şeffaflık ve hesap verebilirlik ihtiyacı olduğunun altını çizdi" bilgisini verdi.

Macron da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmesinde Doğu Akdeniz, Libya ve Lübnan konularının ele alındığını belirtti.

I have spoken to US President Donald Trump about the situation in the Eastern Mediterranean, Libya and Lebanon. We share the same views. Peace and security in the region is in our common interest, which we will uphold.