Flaman Eğitim Bakanı Ben Weyts, uzman görüşleri tüm bölge temsilcileriyle ele alındıktan sonra okulların açılmasına karar verildiğini duyurdu.

Okulların ülke genelinde "sarı kod" ile 1 Eylül'de eğitime başlayacağını açıklayan Weyts, lise öğrencilerine maske kullanımının zorunlu olacağını belirtti.

Üçüncü kişilerin okullara girişinin kısıtlanacağını ifade eden Weyts, koronavirüs vakalarında artış olması halinde bölgesel tedbirler alınabileceğine dikkat çekti.

Bu durumda "turuncu kod"a geçileceği bilgisini veren Weyts, okulların bireysel olarak düzenlemeler yapabileceklerini söyledi.

9 bin 916 kişi hayatını kaybetti

Belçika genelinde COVID-19 vakalarının artmasının ardından okulların açılıp açılmayacağı merak konusu olmuştu.

Martta uzaktan eğitime geçilen Belçika'da mayısta okullar kademeli açılmıştı.

Belçika'da COVID-19 vaka sayısı 76 bin 191'e yükselirken salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 916'ya ulaştı.