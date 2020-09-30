ABD'de seçimler öncesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasını yaptı.

Tartışma konuları arasında, ülke gündeminde geniş yer tutan Yüksek Mahkeme, koronavirüs salgını, ekonomi, kentlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer aldı.

ABD'de 59. Başkanlık Seçimleri öncesi, Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden, ilk canlı yayın tartışmasına başladı. https://t.co/zYKYPtcqPV pic.twitter.com/8IDHpllzm0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 30, 2020

Ohio eyaletinin Cleveland kentinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV sunucusu Chris Wallace yaptı.

Trump ve Biden’ın ilk canlı yayın tartışmasında tansiyon yükseldi. Adaylar sık sık birbirlerinin sözünü kesti.

[Fotoğraf: AFP]

Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami kentinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville kentinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.

İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.