Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, "Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C.'den çekilme sürecini başlatmaları talimatını verdim, şimdi her şey mükemmel biçimde kontrol altında. Eve gidecekler, ancak ihtiyaç olursa hızlıca geri dönebilirler." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, dün geceki protestolara katılımın beklenenin çok altında gerçekleştiğini kaydetti.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!