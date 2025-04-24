Parçalı Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.04.2025 03:03

Trump: Rusya ile anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenski ile anlaşmamız gerekiyor

BD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna sürecinde barış anlaşmasına yakın olduklarını kaydederek, "Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenski ile anlaşmamız gerekiyor." dedi.

Trump: Rusya ile anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenski ile anlaşmamız gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna ile barış görüşmelerinin sürdüğünü ve her iki ülkeyle de anlaşacaklarına inandığını söyledi.

"Rusya'nın anlaşmaya hazır olduğunu düşünüyorum. Bence Rusya ile bir anlaşmaya ulaştık, şimdi Zelenski ile anlaşmamız gerekiyor. 'Zelenski ile anlaşmak daha kolay olur' diye düşünmüştüm, şimdiye kadar daha zor oldu. Ama sorun değil, bence her ikisiyle de anlaşabiliriz." ifadelerini kullanan Trump, savaşın sona ermesinin en büyük amacı olduğunu belirtti.

Bir soru üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan'da değil, ancak ondan kısa bir süre sonra görüşebileceğini kaydeden Trump, Rusya ile anlaşma konusunda daha fazla mesafe katettiklerini vurguladı.

"İkisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil"

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı konusunda kendisinin nasıl bir politika izleyeceği hususunda bir soruyu yanıtlayan Trump, "Eğer ikisi de mutluysa, ikisi de bir anlaşma imzalamışsa gerisi umurumda değil. Biri favorim değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin "Ukrayna, Kırım'ın işgalini yasal olarak tanımayacaktır" yönündeki açıklamasının Rusya ile yürütülen müzakereler açısından "son derece zararlı" olduğunu savunmuştu.

Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı bir açıklamada, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu seyrettiğini kaydederek, "Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, Beyaz Saray görüşmelerin olumlu seyrettiğini ve Witkoff'un bu hafta yeniden Moskova'ya gideceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Donald Trump Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Netanyahu, ABD ile nükleer müzakereler yürüten İran'a saldırı tehdidini yineledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:17
Katil İsrail Gazze'de bir eve saldırdı: 3 Filistinli hayatını kaybetti
02:53
İletişim Başkanlığı'ndan "sondaj gemisinin depremi tetiklediği" iddiasına yalanlama
02:31
Bakan Kurum: Tüm ekibimizle toplantımıza devam ediyoruz
02:10
Sancaktepe'de oto galericiler sitesinde yangın
01:54
Türk Kızılay depremler sonrası gıda desteğini sürdürüyor
01:42
İstanbul Valisi Gül, depremde yaralananları ziyaret etti
İstanbul için sakura vakti
İstanbul için sakura vakti
FOTO FOKUS
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ