Hollanda'da 23 Nisan kutlamasında yeni lale türüne 'Anadolu' ismi verildi

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nde laleye "Anadolu" isminin verildiği törene diplomatlar, büyükelçilik personeli ve Türk kurumlarının temsilcileri aileleriyle birlikte katıldı.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada "Royal Anthos", "Smit Flowers", "Bostbloembollen", "Max Com BV" ve "Kraliyet Çiçekler Derneği" ile işbirliği halinde özel yetiştirilen bir laleye "Anadolu" ismi vererek bu günü anmak istediklerini belirtti.

Ünal, "Bugünkü etkinliğimiz, üç değerli günün anısını yaşatmak üzere düzenlenen serinin son halkasını teşkil etmektedir. 12 Mart 2025 günü İstiklal Marşımızın kabulünün 104. yıldönümü vesilesiyle düzenlediğiniz törende 'Kızılırmak' lalesine; 18 Mart 2025'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü vesilesiyle 'Gelibolu' lalesine isim vermiştik." dedi.

Büyükelçi Ünal, "Anadolu, sadece bir coğrafi isim değil, direnişin, ferasetin, sabrın ve yeniden var oluşun adıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yıkımın eşiğine gelen bir halkın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurarak sonuçlandırdığı kurtuluş destanıdır." diye konuştu.

Ünal, "'Anadolu' Lalesi, bu anlamda yalnızca bir çiçek değil, milletimizin tarih boyunca gösterdiği dirayet ve birlik ruhunun, çocuklara verilen önemin ve ortak geleceğimize olan inancın simgesidir." ifadelerini kullandı.

"Anadolu" lalesine su verildi

Törende Ünal ve "Anadolu" lalesinin yetiştirilmesine katkı sunan Smit Flowers firmasının sahibi Arjan Smit, Royal Anthos sahibi Mark-Jan Terwindt ve G&K Reus firması sahibi Gerrard Reus, "Anadolu" lalesine birlikte su verdi.

Hollanda'da Lale Tanıtımı Topluluğu Başkanlığı görevini de yürüten Smit, törendeki konuşmasında Anadolu lalesinin 5 yıllık bir süreç sonunda yetiştirildiğini ve bu lalelerin de çocuklar gibi doğup, yetişip özenle büyütüldüğünü ifade etti.

Törende konuşan lale yetiştiricisi G&K Reus firması sahibi Gerrard Reus, lalenin iki ülkeyi birbirine bağlayan önemli unsurlardan olduğunu ifade etti ve Anadolu lalesinin hem seralarda hem de lale tarlalarında yetiştirilebildiğini vurguladı.

Royal Anthos sahibi Mark-Jan Terwindt ise 23 Nisan gibi anlamlı bir günde iki dost ülkenin lale üzerinden kurduğu bu ilişkinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Lalelerin Osmanlı'da yetiştirilip nasıl tüm Avrupa'ya ve dünyaya yayıldıysa, Atatürk'ün de bu özel günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini ve dünyaya kazandırdığını belirtti.

Törende, Ünal'ın Anadolu lalesinin isim sertifikasını imzalamasının ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

Daha önce "Kızılırmak" ve "Gelibolu" isimleri verilen lalelerden sonra, bu tören Türkiye'nin önemli günleri anısına isimlendirilen üçüncü laleyi dünyaya tanıttı.