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Dünya
AA 23.04.2025 23:40

Rusya'da mahsur kalıp kurtulan 3 Türk dağcının yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor

Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda kaybolan 5 kişilik Türk dağcı grubundan sağ kurtulan 3 kişinin yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Rusya'da mahsur kalıp kurtulan 3 Türk dağcının yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'nın Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda kaybolan 5 Türk dağcıdan 2'si hayatını kaybetti, 3'ü kurtuldu.

5 Türk vatandaşının dağda mahsur kaldığının öğrenilmesinin ardından Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği ve Krasnador Başkonsolosluğu tarafından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçildi.

Rusya makamları, hava muhalefeti nedeniyle yaşanan güçlüklere rağmen arama kurtarma çalışmalarını aynı gün başlatırken, 2 Türk dağcı kendi imkanlarıyla dağdan inmeyi başardı.

Bugün ulaşılan 3 Türk dağcıdan ikisi hayatını kaybederken diğer dağcı tedavi altına alındı.

3 Türk dağcının yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Krasnador Başkonsolosluğundan bölgeye giden yetkililer, hayatını kaybeden vatandaşların cenaze nakil işlemleri ile ilgileniyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, Kabardino-Balkarya bölgesindeki Elbruz Dağı'nda bir dağcı grubunun kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı belirtilmişti.

Bakanlıktan daha sonra yapılan açıklamada da iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı ifade edilmişti.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, ölen 2 kişinin Türk vatandaşı olduğu, Büyükelçiliğin konuyu yakından takip ettiği aktarılmıştı.

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