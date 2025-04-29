Parçalı Bulutlu 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 29.04.2025 23:16

Trump: Papa olmak isterdim

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili soruya, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu." diye verdiği esprili yanıt sosyal medyada viral oldu.

Trump: Papa olmak isterdim
[Fotograf: Reuters]

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Michigan eyaletine hareketinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, bir gazetecinin, "Yeni Papa'nın kim olmasını istersiniz?" sorusuna, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. New York'ta çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı'nın esprili cevabı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, Beyaz Saray'ın yönettiği bazı X hesapları da Trump'ın söz konusu videosunu paylaştı.

ETİKETLER
Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Avustralya’da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresi paylaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Pakistan Enformasyon Bakanı: Hindistan'ın askeri harekat düzenleme istihbaratını aldık
23:48
Baykar ve Leonardo anlaşması karşılıklı teslim edildi
23:46
Trump yönetimine, görevdeki ilk 100 günde ülke genelinde 220'den fazla dava açıldı
23:39
Fransa'da başörtüsü nedeniyle saldırıya uğrayan kadın suç duyurusunda bulundu
00:10
Bakan Şimşek: Gümrük Birliği'nin modernizasyonu herkese kazanç sağlayacak
23:07
Avustralya’da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresi paylaşıldı
Filistinli çocuklardan dünyaya çağrı: "savaşı durdurun"
Filistinli çocuklardan dünyaya çağrı: "savaşı durdurun"
FOTO FOKUS
Ehliyetsiz sürücü, trafik güvenliğini işte böyle tehlikeye attı
Ehliyetsiz sürücü, trafik güvenliğini işte böyle tehlikeye attı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ