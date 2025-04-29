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Dünya
DHA 29.04.2025 23:05

Avustralya’da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresi paylaşıldı

Avustralya'da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresinin, siber saldırganlar tarafından mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaşıldığı bildirildi.

Avustralya’da 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresi paylaşıldı
[Getty]

Avustralya'da bir grup siber istihbarat araştırmacısının yürüttüğü incelemede, kullanıcıların kişisel cihazlarından giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılım aracılığıyla ele geçirildiği belirlendi.

Araştırmada, siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaştığı ve bazılarını da satışa sunduğu belirtildi.

Avustralyalı yetkililer, vatandaşlara güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

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