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Dünya
TRT Haber 18.06.2025 22:34

Trump: Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemiyorum

ABD Başkanı Trump, İran’a saldırıp saldırmama konusunda henüz nihai kararını vermediğini ancak Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söyledi.

Trump: Orta Doğu’daki bir çatışmaya dahil olmak istemiyorum

Trump, atılacak adımlar konusunda fikirleri olduğunu ancak "savaşta her şey değişebileceği için" nihai kararı vermek için son ana kadar beklediğini ifade etti. ABD'nin Orta Doğu'da bir çatışmaya dahil olma ihtimaline değinen Trump, "Ben dahil olmak istemiyorum" diyerek çekincelerini dile getirdi.

Başkan Trump, kısa süre içinde Durum Odası'nda İsrail-İran gerilimini görüşmek üzere toplanacaklarını duyurdu. İran'ın nükleer silah elde etme potansiyeline de değinen Trump, "Bence İran'ın nükleer silaha sahip olmasına birkaç hafta kalmıştı" yorumunu yaptı.

İran'ın daha önceki nükleer anlaşmayı imzalamış olmayı dileyeceğini belirten Trump, "O zamanlar bu adil bir anlaşmaydı, ama şimdi imzalamak daha zor" dedi. İranlıların Beyaz Saray'a gelmek istediklerini ancak "artık çok geç" olduğunu da sözlerine ekledi.

Son olarak Trump, bölgede istedikleri şeyin bir ateşkes değil, "tam ve kesin bir zafer" olduğunu vurguladı. Trump'a "Zafer, nükleer silahların olmamasıdır" dedi.

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Donald Trump İsrail-İran çatışması
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