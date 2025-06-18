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Dünya
AA 18.06.2025 21:23

Merz, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" görüşünün paylaşılmasından memnun

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar için söylediği, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" ifadesinin birçok kişi tarafından paylaşılmasından memnun olduğunu söyledi.

Merz, "Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş" görüşünün paylaşılmasından memnun

Merz, Berlin'de eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu ifade büyük ölçüde onay gördü ve bu yüzden birçok kişinin bu görüşü paylaşmasından memnunum." dedi.

İfadesinin sosyal medyada eleştirildiği hatırlatılan Merz, "Az sayıdaki eleştirel seslere ise yorum yapmam gerekmiyor." diye konuştu.

İsrail hepimiz için kirli iş yapıyor

Şansölye Merz, G7 Zirvesi için bulunduğu Kanada'da ZDF televizyonu muhabirinin İsraillilerin bu kirli işi yapmasının çok cazip olup olmadığını sorması üzerine şunları söylemişti:

"Kirli iş terimi için size minnettarım. Bu, İsrail'in hepimiz için yaptığı kirli iş. Biz de bu rejimden etkileniyoruz. Bu molla rejimi saldırılarıyla dünyaya ölüm ve yıkım getirdi. Hizbullah ile, 7 Ekim'de İsrail'de Hamas ile. Tahran'daki rejim olmasaydı, bu asla mümkün olmazdı. Rusya'ya Tahran'dan insansız hava aracı tedarik edilmesi. Evet, İsrail'in orada yaptığı kirli iş."

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