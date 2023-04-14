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Dünya
TRT Haber 14.04.2023 07:11

Trump New York’taki savcılıkta yeniden ifade verdi

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump bu kez farklı bir soruşturmayla ilgili ifade verdi. New York’taki savcılıkta yaklaşık 7 saat kalan Trump, uygun krediler ve vergi avantajları elde etmek için bazı mülklerin değerleri ve net kazançlarına dair bilgiler üzerinde oynama yapmakla suçlanıyor.

Trump New York’taki savcılıkta yeniden ifade verdi

ABD’nin eski başkanı Trump, ülke gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde hakim karşısına çıkan ilk eski ABD başkanı ünvanını alan Trump, bu kez farklı bir dava için ifade verdi.

250 milyon dolarlık bu dolandırıcılık davası ile ilgili New York’a gelen Trump, yaklaşık 7 saat boyunca savcılıkta kaldı.

Trump ve ekibi, yıllar boyunca uygun krediler ve vergi avantajları elde etmek için usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.

Trump’ın, sahip olduğu banka, otel ve golf sahaları gibi varlıkların değeri hakkında yanlış bilgiler verdiği iddia ediliyor.

Trump bu davanın soruşturma sürecinde ABD Anayasası’ndan kaynaklanan hakkını kullanarak, 400’den fazla kez ifade vermeyi reddetmişti.

Trump savcılığa gitmeden önce yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bana karşı açılan ve seçime müdahale etmeyi amaçlayan tüm davalar gibi bu da gülünç" ifadesini kullandı. 

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