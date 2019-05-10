ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde kısa menzilli füze ateşlemesi konusunda ABD'nin durumu ciddi şekilde değerlendirdiğini söylemişti.

"Kimse bu durumdan memnun değil ama neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullanan Trump, Kuzey Kore ile yürütülmesi düşünülen müzakereler hakkında ise "İlişkimiz sürüyor. Görüşmek istediklerini biliyorum, ama buna hazır olduklarını düşünmüyorum" dedi.

"Kim Jong-un bana verdiği sözü bozmak istemiyor"

ABD Başkanı Trump, nükleer program gündemiyle ilgili Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında, "Ben, Kim Jong-un'un Kuzey Kore'nin ekonomik potansiyelinin tam farkında olduğunu ve bunu engelleyecek bir şey yapmayacağına inanıyorum. Onun yanında olduğumu biliyor ve bana verdiği sözü bozmak istemiyor" şeklinde konuşmuştu.

Kaynak: Reuters, AA