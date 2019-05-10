2012 yılından itibaren Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmış ve sonrasında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Assange, 2012 yılında hakkında açılan, iki İsveçli kadına tecavüz konulu dava sonucu Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmış ve aradan geçen beş yılın ardından 2017 yılında bu dava düşürülmüştü.

Tecavüz davasının müşteki avukatı, Assange'ın geçtiğimiz ay tutuklanmasının ardından, hakkındaki tecavüz davasının tekrar açılmasını istedi.

Bunun üzerine İsveç savcısının kararını pazartesi günü açıklayacağı açıklandı.

Ancak yetkililer, Assange'ın tecavüz davası yerine Wikileaks süreci nedeniyle ABD'ye gönderilebileceği kanaatinde.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

"Büyükelçiliği casusluk merkezi olarak kullanmaya çalıştı"

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, İngiliz "The Guardian" gazetesine yaptığı açıklamada, Assange'ın defalarca sığınma koşullarını çiğnediğini belirterek, "Assange, Londra'daki büyükelçiliği casusluk merkezi olarak kullanmaya çalıştı." ifadelerini kullanmıştı.

Assange'ın ayrıca siyasi sığınmacı statüsünü kaldırmak isteyen Devlet Başkanı Moreno'yu Wikileaks aktivistleri aracılığıyla takip ettirdiği, hakkında yolsuzlukları ve özel hayatını afişe eden belge ve fotoğrafları yayımlamakla tehdit ettiği iddia edilmişti.

50 hafta hapis cezası aldı

Julian Assange, İngiltere'de kefaletle bırakılma koşullarını ihlal etmekten yargılandığı davada 50 hafta hapse mahkum olmuştu.

Kaynak: Reuters, AA

