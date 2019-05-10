Rusya’nın İrkutsk şehrinde Mammon bölgesinde meydana gelen olayda, park halindeki araçta çıkan arızayı gidermek için, aracın motoruna bakan 40 yaşındaki sürücü, bir süre sonra aracına binerek motoru çalıştırdı.

Aracın geri geri gitmesiyle arkadaki araca çarpan sürücü, ardından panikle gaza basınca yolda bulunan 6 kadına çarptı.

Çevredekilerin hemen sağlık ekiplerine durumu bildirmesiyle yaralanan 4 kadın hastaneye kaldırıldı. Diğer iki kadının ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan polis ise, gözaltına alınan sürücünün gaz ve freni karıştırdığını söylediğini belirtti.

Kaynak: DHA