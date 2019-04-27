Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile bu yılın başlarında gerçekleştirdiği zirvede bir nükleer anlaşmaya varamayan ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Kim-Putin zirvesinin ardından açıklama yaptı.

Trump, nükleer anlaşma yönünde çok ilerleme kaydedildiğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteğini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, "Kuzey Kore ile çok iyi gittiğimizi düşünüyorum. Çok fazla ilerleme kaydediliyor. Başkan Putin’in açıklamasını takdir ediyorum. O da yapıldığını görmek istiyor. Kuzey Kore ile bir anlaşma yapmak için çok fazla heyecan olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kim-Putin görüşmesi

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü, Rusya'da bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Putin, ikili ilişkiler, yaptırımlar, ABD-Kuzey Kore ilişkisi, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması konularını detaylı bir şeklide ele aldıklarını söylemişti.

Uluslararası hukukun gücünü geri kazanmasının önemli olduğunu belirten Putin, dünyadaki durumu uluslararası hukukun belirlemesi gerektiğini kaydetmişti. Bunu başarmaları halinde dünyadaki zor durumları çözmenin ilk adımını atacaklarını söyleyen Putin, bu ilk adımın Kuzey Kore'nin silahsızlanması olacağını belirtmişti.

Putin ayrıca, "Kuzey Kore, egemenliğini korumak için güvenlik garantisine ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

İkinci Trump-Kim zirvesinde anlaşma sağlanamamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Kaynak: Reuters