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Trump Kulesi ve Oteli'ne 'çevre kirliliği' davası

ABD Chicago'daki Trump Kulesi ve Oteli hakkında federal çevre kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

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Trump Kulesi ve Oteline çevre kirliliği davası

Illinois Başsavcısı Lisa Madigan tarafından Cook County Bölge Mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Trump Kulesi ve Oteli'nin iklimlendirme sistemleri için Chicago Nehri'nden çekilen günlük 75 milyon tondan fazla suyun yaklaşık 35 derece daha ısıtıldıktan sonra geri salındığı belirtildi.

Kanunların ihlali vurgulandı

Kentteki canlı yaşamına risk oluşturan bu işlemle "federal çevre kanunlarının" ihlal edildiği vurgulanan dilekçede, suyun izinsiz çekildiği ve geri dönüşünün nehir ekosistemine etkisinin 92 katlı binanın yönetimi tarafından dikkate alınmadığı iddiasında bulunuldu.

Gereken izin belgelerini bir yılı aşkın süredir yenilememekle suçlanan Trump Kulesi ve Oteli yetkilileri ise davanın "siyasi" olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: AA 

Etiketler: abd, trump kulesi, otel
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