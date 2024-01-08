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Dünya
Reuters 08.01.2024 15:04

Trump konuşmasında hem Macron'u hem Biden'ı taklit etti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmasını ve Biden'ı taklit etti.

Trump, kasımda düzenlenecek başkanlık seçimleri kampanyası kapsamında Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde konuştu.

ABD'li teknoloji şirketlerinden vergi alacağını duyuran Macron ile başkanlığı döneminde yaptığı görüşmeyi hatırlatan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın aksanını taklit etti.

Trump, görüşmede bu vergiye ilişkin yasayı geri çekmezse o gece itibarıyla Fransa'dan ABD'ye satılan tüm şarap ve şampanyalara yüzde 100 vergi getireceğini söylediğini belirtti.​​​​​​​

Bu sözler üzerine Fransa Cumhurbaşkanı'nın cevabını aksanını taklit ederek anlatan Trump, Macron'un, "Hayır, hayır, hayır, bunu yapamazsın Donald." diye konuştuğunu aktardı.

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