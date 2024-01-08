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Dünya
TRT Haber 08.01.2024 14:55

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli sayısı 23 bini aştı

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den beri öldürülen Filistinlilerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi. 58 bin 926 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli sayısı 23 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında 7 Ekim'den beri öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 84'e, yaralananların ise 58 bin 926'ya yükseldiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla 2,3 milyon kişiden 1,9 milyonunu yerinden ettiğini açıkladı.

BM: İsrail Gazze'de 1,9 milyon kişiyi yerinden etti
BM: İsrail Gazze'de 1,9 milyon kişiyi yerinden etti

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023’te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 152 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

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