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Dünya
AA 08.01.2024 14:40

DSÖ: Gazze'deki katliam sona ermeli

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gazze'deki katliam sona ermeli" ifadesini kullandı.

DSÖ: Gazze'deki katliam sona ermeli
[Fotograf: AA]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında artan çatışmalar ve devam eden tahliye emirlerine ilişkin "rahatsız edici" raporlar aldıklarını bildirdi.

Hastane müdürüne göre 600'den fazla hasta ve çoğu sağlık çalışanının hastaneyi terk etmek zorunda kaldığını belirten Ghebreyesus, bu kişilerin de nerede olduklarının bilinmediğini açıkladı.

Ghebreyesus, dün DSÖ ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin Aksa Şehitleri Hastanesi'ni ziyaret ettiğini ve çok sayıda yaralının acil tedavi için getirildiğine şahit olduğunu anlattı.

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Tehlike ve gerekli izinler verilmediği için başka bir DSÖ misyonunun iptal edildiği Gazze'nin kuzeyinde hiçbir hastanenin tam olarak çalışmadığına dikkati çeken Ghebreyesus, Gazze genelinde ise sadece "bir avuç" sağlık tesisinin faaliyette bulunduğunu kaydetti.

"DSÖ çalışanları mide bulandırıcı sahneler gördü"

Ghebreyesus, "DSÖ çalışanları, Aksa Şehitleri Hastanesi'nde her yaştan insanın kanla kaplı zeminlerde ve kaotik koridorlarda tedavi edildiği mide bulandırıcı sahneler gördü." ifadesini kullandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 73 ölü, 99 yaralı getirildi
Aksa Şehitleri Hastanesi'ne son 24 saatte 73 ölü, 99 yaralı getirildi

"Gazze'deki katliam sona ermeli." vurgusunu yapan Ghebreyesus, tahliye emirleri ve güvenlik eksikliğinden dolayı hastanede 5 doktorun kaldığını bildirdi.

Ghebreyesus, geçen haftalarda hastaneye günlük 14 ölü ve 48 yaralının getirildiğini ancak geçen günlerde bu sayının onlarca ölü ve 120'den fazla yaralıya çıktığına dikkati çekti.

Hastanenin Gazze'nin orta bölgesinde kalan en önemli sağlık kuruluşu olduğuna işaret eden Ghebreyesus, korunması çağrısı yaptığı hastanenin işlevselliğine zarar vermenin "ahlaki ve tıbbi bir rezalet" olacağının altını çizdi.

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