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Dünya
AA 08.01.2024 13:40

Save the Children: Gazze'de her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün en az 10 çocuğun bacağını kaybettiği belirtildi.

Save the Children: Gazze'de her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor
[Fotograf: Reuters]

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocukların İsrail saldırıları sebebiyle yaşadıkları felakete ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarının üçüncü ayına girdiği Gazze'de, her gün 10 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), saldırıların başlamasından bu yana "Gazze'de 1000 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiğine" ilişkin raporuna işaret edildi. Açıklamada, çocuklara yapılan ameliyatların birçoğunun anestezi olmadan, sağlık personeli ve tıbbi malzeme yetersizliğine rağmen gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çocukların, patlamadan kaynaklı yaralanmalarda yetişkinlere göre yedi kat daha fazla can kaybına uğrayabileceği belirtilen açıklamada, çocukların yetişkinlere göre psikolojik olarak da farklı şekillerde zarar görebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Çocukların bu çatışmada yaşadıkları acılar akıl almaz ve hatta daha fazlası. Zira, bu yaşanalar gereksiz ve tamamen önlenebilir. Çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, çocuklara yönelik büyük bir hak ihlali olarak görülmektedir ve failleri sorumlu tutulmalıdır."

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Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail UNICEF
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