Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
Dünya
AA 08.01.2026 04:27

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun kendisini telefonla aradığını açıklayarak, yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

“Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." diye yazan Trump, "Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılmak üzere görüşmeler planlandığı bilgisini de paylaştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin ise "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump Kolombiya ABD
