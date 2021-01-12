ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Beyaz Saray'dan ve Donald Trump kabinesinden istifalar sürüyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Wolf, yaptığı yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldığını duyurdu.

Normal şartlarda görevini, Joe Biden'ın göreve geleceği 20 Ocak tarihine kadar sürdürmeyi planladığını belirten Wolf, son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle görevini bırakma kararı aldığını belirtti.

Wolf, yerine Federal Acil Durum Yönetim Ajansı Başkanı Pete Gaynor'un Bakan vekilliği görevine geleceğini kaydetti.

ABD'de geçen haftaki Kongre baskınının ardından Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ve Eğitim Bakanı Betsy DeVos görevlerinden istifa etmişti.

Trump, Wolf'un adaylığını geri çekmişti

Öte yandan, Wolf, 7 Ocak sabahı yazılı bir açıklama yayımlayarak, Kongre baskınını kınamıştı.

Bu açıklamadan birkaç saat sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 3 Ocak'ta Wolf'u İç Güvenlik Bakanlığını sürdürmesi için aday gösterdiği ancak bu adaylığın Trump tarafından geri çekildiği belirtilmişti.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saat ile 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saat ile 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.