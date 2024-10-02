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Dünya
AA 02.10.2024 19:55

Trump, İsrail-İran gerilimini "okul bahçesinde kavga eden çocuklara" benzetti

ABD'de eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, İsrail ve İran arasındaki gerilim için "okul bahçesinde kavga eden çocuklar" benzetmesi yaptı.

Trump, İsrail-İran gerilimini "okul bahçesinde kavga eden çocuklara" benzetti
[Fotograf: AA]

Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen seçim kampanyasında konuştu.

Soykırımcı İsrail ve İran arasındaki gerilime işaret ederek "Olanlar çok kötü." diyen Trump, "Görünen o ki süreci tamamlamaları gerekiyor. Bu (durum) biraz okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa benziyor." ifadelerini kullandı.

Trump, "Bazen bırakıp ne olacağını görmeniz gerekiyor. Ama bugün gördüğünüz, korkunç bir savaş. Nerede sona erecek?" şeklinde konuşarak, kendisi başkan olsaydı durumun bu şekilde olmayacağını savundu.

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