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Dünya
AA 02.10.2024 19:17

Hamas: İsrail'in işlediği cinayetler Filistin halkına boyun eğdiremeyecek

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul, yetimhane ve bazı evleri vurmasına tepki gösterildi.

Hamas: İsrail'in işlediği cinayetler Filistin halkına boyun eğdiremeyecek

Açıklamada, "ABD yönetiminin suç ortaklığı ve desteğiyle devam eden siyonist katliamlar, Filistin halkımızın direnişini ve kararlılığını zayıflatamayacak, direnişe boyun eğdiremeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bu sabah Han Yunus'un doğusundaki bazı evleri ve Gazze'de yerinden edilenlerin barındığı okul, yetimhane ve evi bombalayan İsrail güçlerinin, korkunç bir katliam işlediği ve soykırım suçunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "İşgal güçlerinin cinayetleri, Filistin halkının özgürlük umudunu gerçekleştirme yolunda direnişini, faşist orduyla mücadeleyi sürdürmedeki kararlılığını daha da artıracaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "masum sivillerin korunması, siyonist terör makinesinin frenlenmesi, bölge halklarına yönelik faşist saldırganlığının ve yıkım çemberini genişletme çabalarının durdurulması" için acilen harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca "İsrail hükümetinin bölgede yakmaya çalıştığı ateşin yine işgalci ve gaspçı bu oluşumu yakacağı" kaydedildi.

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