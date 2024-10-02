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Dünya
AA 02.10.2024 19:04

Katil İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Soykırımcı İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Mezze Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlediği ileri sürüldü.

Katil İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Suriye rejiminin ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 17.25 sularında Mezze Mahallesi'ndeki bir binayı hava saldırısıyla hedef aldığı iddia edildi.

Haberde, "Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Bölgede maddi hasar oluştu." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin önceki gece de Mezze'de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenlediği iddia edilmişti.

İşgalci İsrail makamlarından saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Katil İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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