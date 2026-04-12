Dünya
TRT Haber, Reuters 12.04.2026 16:01

Trump: İranlıların boğazlara döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "İranlıların boğazlara döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız." dedi.

Truth Social sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, ABD donanmasının "Hürmüz Boğazı’na girmeye ya da oradan çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacağını" belirtti.

"İran, Hürmüz Boğazı’nı açma sözü verdi ve bunu bilerek yerine getirmedi" diyen ABD Başkanı, "Donanmamıza, uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödemiş her gemiyi tespit edip durdurma talimatı verdim. Yasa dışı bir geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçişe sahip olmayacaktır. Aynı zamanda İranlıların boğazlara yerleştirdiği mayınları da yok etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak"

Donald Trump ayrıca, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye yanaşmadığını belirterek, "En başından beri, yıllar önce de söylediğim gibi, İran asla nükleer bir silaha sahip olmayacak." mesajını verdi.

ABD Donald Trump İran
Sıradaki Haber
Gazze’de araçların yüzde 70-80’i İsrail saldırılarında kullanılamaz hale geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Ukrayna ve Rusya'dan Paskalya'da karşılıklı "ateşkes ihlali" suçlaması
16:08
Dünya liderleri Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek
15:55
Bursa ve Balıkesir'de 10 ton kaçak midye ele geçirildi
15:08
Gazze’de araçların yüzde 70-80’i İsrail saldırılarında kullanılamaz hale geldi
14:55
Başkentray 140 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
14:44
Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak
Sakarya'da kıyı erozyonu
Sakarya'da kıyı erozyonu
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ