Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.04.2026 12:06

İrlanda'da bir şahıs Amerikan askeri uçağına baltayla saldırdı

İrlanda'nın Shannon Havalimanı'nda park halinde bulunan Amerikan askeri uçağına tırmanan bir kişi, uçağın gövdesine ve kanadına baltayla zarar verdi.

İrlanda'da bir şahıs Amerikan askeri uçağına baltayla saldırdı
[Fotoğraf: Sosyal medya]

İrlanda medyasında yer alan habere göre ABD'nin Kansas eyaletinden kalkıp önce Kanada'ya uğrayan C-130 Hercules tipi Amerikan askeri nakliye uçağı İrlanda'nın Shannon Havalimanı'na iniş yaptı.

Havalimanının tellerini aşarak uçağın park halinde bulunduğu alana giden bir şahıs, uçağa çıkarak elindeki baltayla gövdeye ve kanada zarar verdi.

Havalimanındaki operasyonların yaklaşık yarım saat durmasına sebep olan olaya silahlı polisler müdahale etti.

İrlanda Polisinin (Garda) yaptığı açıklamada uçağa baltayla zarar veren şahsın 40'lı yaşlarda bir erkek olduğu belirtildi.

Şahsın gözaltında tutulduğu, olaya ilişkin incelemenin sürdüğü aktarılan açıklamada, uçakta maddi zarar bulunduğu ifade edildi.

Yerel medyaya konuşan havalimanı yetkilileri, zararın büyük olduğunu bildirdi.

Shannon Havalimanı'na inen Amerikan askeri uçakları, geçen yıl kasım ve mayıs aylarında 3 farklı olayda hedef olmuştu.

ETİKETLER
İrlanda
Sıradaki Haber
Fars Haber Ajansı: İran, ABD ile yeni bir görüşme turu planlamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Mart ayının en sıcak ve en soğuk şehirleri belli oldu
13:30
Nisanda yoğun kar: 147 yol kapalı
13:09
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı
12:37
Şehidimizin babasından Bakan Kurum'a anlamlı teşekkür
12:13
Antalya Havalimanı'nda yolcu sayısı 3,1 milyonu geçti
12:01
Kış lastiği uygulaması bitiyor: Son gün 15 Nisan
Antalya’da 30 dakikada mevsim değişiyor
Antalya’da 30 dakikada mevsim değişiyor
FOTO FOKUS
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
Uluslararası Anadolu Ankası-2026 Tatbikatı'ndan ilk görüntüler TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ