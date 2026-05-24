Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.05.2026 18:59

Trump: İran'la müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini belirterek, "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim." ifadesini kullandı.

Trump: İran'la müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki anlaşma sürecine ilişkin diplomatik durumu değerlendirdi.

Trump, halihazırda İran'la müzakere ettikleri anlaşmanın, Tahran'ın herhangi bir şekilde nükleer silaha sahip olmasını kesin olarak engelleyeceğini vurgulayarak görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

ABD Başkanı, "Müzakereler düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerliyor, müzakerelere katılan temsilcilerime, zaman bizim lehimizde olduğu için anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim." ifadesine yer verdi.

İran'la anlaşma sağlanana kadar ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının uygulanmaya devam edeceğinin altını çizen Trump, "Her iki taraf da acele etmemeli ve işi doğru yapmalıdır. Hata yapılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok daha profesyonel" 

ABD'nin İran'la ilişkilerinin "çok daha profesyonel" ve "verimli" bir şekilde ilerlediğini belirten Trump, bununla birlikte İran'ın nükleer silah geliştiremeyeceğini anlaması gerektiğini kaydetti.

ABD-İran diplomasisinde Orta Doğu'daki ilgili ülkelere de teşekkür eden Trump, bazı ülkelerin Abraham Anlaşmaları'na katılabileceğini savunarak "Kim bilir, belki İran İslam Cumhuriyeti de bu anlaşmaya katılmak isteyebilir." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını kaydederek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." ifadesini kullanmıştı.

ETİKETLER
Donald Trump ABD İran
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile anlaşma taslağında ilerleme kaydedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:04
DMM'den sahte kurban ilanlarına ilişkin uyarı
18:57
Bakan Gürlek: Bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz
17:16
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran ile anlaşma taslağında ilerleme kaydedildi
17:07
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ambulansı vurdu: 1 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
16:47
Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı
19:02
CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı?
Etnospor'un son gün etkinlikleri gerçekleştirildi
Etnospor'un son gün etkinlikleri gerçekleştirildi
FOTO FOKUS
Türk mutfağı New York'ta tanıtıldı
Türk mutfağı New York'ta tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ