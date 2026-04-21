Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.04.2026 09:27

Trump, İran'daki nükleer materyalin çıkarılmasının uzun ve zorlu bir süreç olacağını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadesini kullandı.

Trump, İran'daki nükleer materyalin çıkarılmasının uzun ve zorlu bir süreç olacağını belirtti

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Haziran 2025'te İran'daki nükleer tesislere yönelik düzenlenen saldırıda hedeflerin tamamının ortadan kaldırıldığını iddia etti.

İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun bu tesislerden çıkarılmasının zaman alacağına işaret eden Trump, "Gece Yarısı Çekici Operasyonu, İran'daki nükleer tesislerin tamamen yok edilmesiyle sonuçlandı. (Nükleer materyal) Bunların çıkarılması uzun ve zorlu bir süreç olacak." ifadelerine yer verdi.

Trump ayrıca, Amerikan televizyonu CNN ve diğer bazı medya organlarını eleştirerek, bu kuruluşların, söz konusu operasyonda görev alan personeli platformlarında yeterince takdir etmediğini savundu.

İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici Operasyonu"

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

ETİKETLER
Donald Trump İran ABD
Sıradaki Haber
İran: Tehdit gölgesi altında müzakereyi kabul etmiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:54
Altının gramı 6 bin 902 liradan işlem görüyor
09:47
İran'ın İslamabad Büyükelçisi: İran tehdit altında müzakere etmez
09:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye küresel ekonomide daha etkin bir rol oynama yolunda ilerliyor
09:40
Türkiye güneş enerjisinde dünyada ilk 7’de
09:41
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki
09:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı OECD Beceriler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan 'Kız Tepesi Tabiat Anıtı'
FOTO FOKUS
AVM otoparkında drift yapan sürücülere 700 bin lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ