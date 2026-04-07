AA 07.04.2026 15:13

Trump: İran'da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak

ABD Başkanı Trump: “(İran’da) Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum, ama muhtemelen olacak”

Trump: İran'da bu gece bütün bir medeniyet yok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlediği süre dolmak üzereyken Truth Social platformu üzerinden İran’a yönelik sert bir mesaj paylaştı.

"Bu gece bir medeniyet ölecek"

Trump, paylaşımında "Bu gece bütün bir medeniyet ölecek ve bir daha asla geri gelmeyecek" ifadesini kullandı.

Bu durumun yaşanmasını istemediğini ancak bunun muhtemelen gerçekleşeceğini belirten ABD Başkanı, İran'daki mevcut yapının değişmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Farklı ve daha zeki zihinlerin hakim olduğu tam bir rejim değişikliğiyle "devrim niteliğinde harika bir gelişme" yaşanabileceğini ifade etti.

Gelişmeleri dünya tarihinin en önemli anlarından biri olarak nitelendiren Trump, "47 yıllık şantaj, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona eriyor. Tanrı büyük İran halkını korusun" dedi.

Şırnak'ta açan ters laleler doğayı renklendirdi
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
