Dünya
AA 07.04.2026 14:34

ABD-İsrail, İran'ın tarihi Kaşan kentinde bir demir yolu köprüsüne saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail’in İran’daki demir yollarına saldırı tehdidinin ardından İsfahan Valiliği bölgede bir demir yolu köprüsüne saldırı düzenlendiğini ve can kayıpları olduğunu duyurdu.

ABD-İsrail, İran'ın tarihi Kaşan kentinde bir demir yolu köprüsüne saldırdı: 3 kişi hayatını kaybetti
İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın İsfahan Valiliğinin açıklamasına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Kaşan kentinde Yahyaabad Demir Yolu Köprüsü'ne saldırı düzenledi.

Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD-İsrail tarafından daha önce de hedef alınan İsfahan'a bağlı Kaşan kenti, ülkenin tarihi kimliğini yansıtan önemli kültür miraslarından sayılıyor.

ABD-İsrail, İran'da sivil altyapıyı da hedef alan saldırılara devam ederken İsrail ordusu, İran'daki demir yolu altyapısına saldırılar düzenleneceğini duyurmuştu.

