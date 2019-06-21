ABD Başkanı Donald Trump, İran hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Trump, "İran’a yönelik yaptırımlara yenilerini ekledik, İran asla nükleer silah sahibi olamaz. Dün gece İran'da 3 farklı yere saldırı düzenleyecektik ancak saldırıdan 10 dakika önce durdurdum çünkü orantısız olacaktı. İran ile ilgili acelem yok. Dün geceden itibaren daha fazla yaptırım uygulamaya başladık." dedi.

ABD-İran gerilimi

Amerikan New York Times gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etmişti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik dün sabah Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Trump, İran'lı yetkililerle görüşmek istediğini daha önce bir çok kez dile getirmiş ancak İran lideri Hamaney, ABD yönetiminin "güvenilmez" olduğunu ifade ederek, Washington'la müzakereye kapıyı kapatmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise müzakere için ABD'nin baskıları tamamen kaldırması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA