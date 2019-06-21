Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, yaptığı açıklamada, Körfez'de düşürülen İHA'ya eşlik eden ABD'ye ait 35 kişilik bir uçağın düşürülmesinden kaçınıldığını belirtti.

Hacızade, "Bölgede, ABD İHA'sı ile birlikte 35 kişilik bir Amerikan P-8 uçağı da vardı. Uçak da hava sahamıza girmişti. Onu vurabilirdik ama yapmadık." ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Kaynak: Reuters