Londra’da, Maliye Bakanı Philip Hammond'ın düzenlediği yıllık toplantıya şiddet görüntüleri damga vurdu.

Greenpeace'in protestocuları salona girerek Hammond'ın konuşmasını kesmeye çalıştı.

Muhafazakar Partili Bakan Mark Field'in kadın eylemciyi sert bir şekilde kollarından tuttuğu ve boynundan tutarak dışarı çıkardığı görüldü.

Mark Field ise gelen sert tepkilerin ardından içgüdüsel olarak davrandığını söyleyerek özür diledi.

Tepki çeken olaydan çok kısa süre sonra Markl Field hakkında soruşturma başlatıldığı ve soruşturma tamamlanana kadar bakanlıktan geçici olarak alındığı duyuruldu.

Kaynak: Reuters