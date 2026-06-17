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Dünya
TRT Haber 17.06.2026 13:50

Trump: İran ile çok güçlü bir anlaşma yaptık, beğenmezsem bombalarım

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Trump, İran ile yapılan anlaşmaya ve küresel ekonomik göstergelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Bu bir mutabakat zaptı, beğenmezsem bomba atmaya devam edebilirim" şeklinde konuştu

Trump: İran ile çok güçlü bir anlaşma yaptık, beğenmezsem bombalarım

İran ile çok güçlü bir anlaşma yapıldığını belirten Trump, içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmayan bu anlaşma sayesinde İran'ın yüzde 99,9 ihtimalle nükleer silah sahibi olamayacağını ifade etti.

Trump, bu anlaşmanın yapılmaması durumunda Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını da sözlerine ekledi.

Ekonomik gelişmelere de değinen Trump, petrol fiyatlarının kriz öncesi seviyelere yaklaştığını ve fiyatları büyük oranda düşürdüklerini kaydetti.

Trump, borsanın da normal seyrine dönmeye başladığını vurguladı.

Bu sürecin Clinton, Obama, Biden ve Bush dönemlerinde tamamlanması gerektiğini söyleyen Trump, "Yıllarca sizi soydular" diyerek geçmiş yönetimleri eleştirdi.

47 yıldır gerekeni kendilerinin yaptığını savunan Trump, İran'ın donanmasını ve ordusunu ortadan kaldırdıklarını ileri sürdü.

Bölgeden 22 gemi çıkardıklarını ve her gece bu kadar geminin geçiş yaptığını kaydeden Trump, "Bunu yaptığımız için petrolün değeri 300 doları bulmadı" dedi.

İran'a yönelik yatırımlar hakkında da konuşan Trump, "Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın demiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaların ise çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu vurguladı.

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