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Dünya
AA 22.06.2025 05:15

Trump: İran barış yapmak zorunda

ABD Başkanı Trump: "İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi. İran barış yapmak zorunda. Bu yapılmazsa sonraki saldırılar çok daha ağır olacak" dedi.

Trump: İran barış yapmak zorunda

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Donald Trump ABD İran ilişkileri İsrail-İran çatışması ABD
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